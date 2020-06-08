Курс валют в Украине 8 июня проявит истинную силу гривны, ведь после выходных доллар и евро ждет неприятная ситуация
Об этом свидетельствуют данные национального регулятора, передает Politeka.
К примеру, сегодня доллар будут отдавать по 26,6953 гривны, а уже во вторник валют «поскользнется» до 26,6005 гривен (-0,0948).
Диаметрально противоположной будет ситуация с курсом евро, который решит неожиданно пробить психологическую отметку: сегодня за банкноту придется выложить 29,9975 гривен, а уже во вторник 30,1477 гривен (+0,1502).
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А вот за десять российских рублей придется отдать 3,8557 гривен.
Как сообщалось ранее, курс гривны укрепляется уже вторую неделю подряд, доллар уже достиг отметки 26,6-26,8 грн/$ и останавливаться не собирается.
Экономические эксперты полагают, что позитивная для гривны ситуация сложится и на следующей неделе.
Перед длинными из-за Троицы выходными в последний банковский день, в пятницу 5 июня, в кассах банков и в уличных обменниках можно было купить наличный доллар по 26,65 – 26,9 грн/$.
В результате, эксперты прогнозируют, что в течение следующей неделе "вечнозеленый" будет продаваться в районе 26,5 грн/$-26,7 грн/$.
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