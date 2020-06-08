Курс валют в Украине 8 июня проявит истинную силу гривны, ведь после выходных доллар и евро ждет неприятная ситуация

Об этом свидетельствуют данные национального регулятора, передает Politeka.

К примеру, сегодня доллар будут отдавать по 26,6953 гривны, а уже во вторник валют «поскользнется» до 26,6005 гривен (-0,0948).

Диаметрально противоположной будет ситуация с курсом евро, который решит неожиданно пробить психологическую отметку: сегодня за банкноту придется выложить 29,9975 гривен, а уже во вторник 30,1477 гривен (+0,1502).

А вот за десять российских рублей придется отдать 3,8557 гривен.

Как сообщалось ранее, курс гривны укрепляется уже вторую неделю подряд, доллар уже достиг отметки 26,6-26,8 грн/$ и останавливаться не собирается.

Экономические эксперты полагают, что позитивная для гривны ситуация сложится и на следующей неделе.

Перед длинными из-за Троицы выходными в последний банковский день, в пятницу 5 июня, в кассах банков и в уличных обменниках можно было купить наличный доллар по 26,65 – 26,9 грн/$.

В результате, эксперты прогнозируют, что в течение следующей неделе "вечнозеленый" будет продаваться в районе 26,5 грн/$-26,7 грн/$.

Напомним, что у гривны серьезные проблемы, НБУ снова вмешался в курс валют: что будет с долларом в июне.

Также Politeka сообщала, что массовое урезание соцвыплат из-за МВФ, украинцев уже предупредили: "Без денег останутся...".