Выплаты украинским пенсионерам могут рекордно поднять из-за обязательств, которые были взяты в ходе сотрудничества с МВФ

Об этом сообщает Today.

Так, чиновники обязались обеспечить гарантированный уровень дохода всех слоев населения и уровнять размер фактического и номинального прожиточного минимума. Среди них есть и пенсия.

Размер прожиточного минимума будет составлять 40% от среднего уровня заработной платы в 2019 году с учетом инфляции. Получается, что в случае принятия такого решения, вместо нынешних 2027 гривен пенсии, размер выплат вырастет до около 4201 гривны.

В связи с этим ряд экспертов сомневается, что государственный бюджет Украины сможет выдержать столь затратную соцпрограмму.

Как сообщалось ранее, украинцы смогут передавать накопительную пенсию по наследству.

Об преимуществах и недостатках системы рассказал банкир Тарас Козак

Экономист подчеркнул, что при действующей в Украине системе граждане не могут рассчитывать на достойные выплаты. В среднем, она обеспечивает пожилым украинцам 2-3 тысячи в меся. У накопительной есть свои недочеты, но их можно исправить, получив приличные пенсии.

“Риски есть, но надо их уменьшить, а не ставить за основу для запрета накопительной системы", — уверен специалист.

По его словам, накопительная система давно признана во всем мире, и не зря. Ее суть в том, что гражданин во время работы откладывает часть зарплаты на персональный счет, а после выхода на заслуженный отдых может ими пользоваться. В отличии от солидарной, накопительная пенсия может перейти по наследству и будет развивать экономику страны.

Напомним, правила выплаты пенсий радикально изменят: что решили в МВФ, украинцам выдали подробности.

А еще Politeka писала, что украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег: «По 500 гривен ежемесячно»

Также Politeka сообщала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.