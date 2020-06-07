Украинцы смогут передавать накопительную пенсию по наследству

Об преимуществах и недостатках системы банкир Тарас Козак рассказал в эфире канала “Украина 24”, передает Politeka.net.

Экономист подчеркнул, что при действующей в Украине системе граждане не могут рассчитывать на достойные выплаты. В среднем, она обеспечивает пожилым украинцам 2-3 тысячи в меся. У накопительной есть свои недочеты, но их можно исправить, получив приличные пенсии.

“Риски есть, но надо их уменьшить, а не ставить за основу для запрета накопительной системы", — уверен специалист.

По его словам, накопительная система давно признана во всем мире, и не зря. Ее суть в том, что гражданин во время работы откладывает часть зарплаты на персональный счет, а после выхода на заслуженный отдых может ими пользоваться. В отличии от солидарной, накопительная пенсия может перейти по наследству и будет развивать экономику страны.

"Если вдруг гражданин не дожил, то, в отличие от солидарной пенсии, которая исчезает, эти средства переходят в наследство", — подчеркнул Козак. — "Это так называемые длинные деньги, которые десятилетиями будут работать на экономику Украины, это огромные деньги".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль решил, что в Украине следует внедрить накопительную пенсию. По его прогнозам, систему можно запустить уже к началу 2021 года. По его словам, это единственный способ обеспечить украинцам достойную пенсию при адекватной нагрузке на бизнес.

Напомним, правила выплаты пенсий радикально изменят: что решили в МВФ, украинцам выдали подробности.

А еще Politeka писала, что украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег: «По 500 гривен ежемесячно»

Также Politeka сообщала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.