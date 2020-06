Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк похвастался новым кадром, показав себя в новой форме

Как известно, мужчина в финале проекта выбрал молодую и эксцентричную гимнастку, с которой расстался после проекта, так как фактически изменил ей на съемках с другой участницей шоу. После расставания и пост-шоу проекта, мужчина начал заниматься своим бизнесом и рассказал, что сейчас происходит в его жизни, передает Politeka.net.

Не секрет, что до съемок Макс активно занимался любимым делом, хвастался фото, сделанными во время его работы (Михайлюк гордится тем, что он пилот). В последнее время на его профиле в Инстаграм появлялись в основном кадры с шоу или постановочные фото с модных фотосессий. В этот раз мужчина предстал в рабочей форме и с легкой улыбкой на лице:

«Первым делом, первым делом самолёты ... Очень надеюсь, что скоро всё нормализуется и мы уже на финишной прямой открытия границ.

Для меня - это крайне важно, лётчики поймут, для нас, мягко говоря, очень не свойственно не летать несколько месяцев. Уже не раз во сне видел себя за штурвалом, так что пока летаю только так😅 А куда бы Вы отправились прямо сейчас, если бы была такая возможность? ✈️ 🌎», - написал Макс под постом. Поклонники тут же ответили на вопрос мужчины и не забыли засыпать того комплиментами, другие отметили, что мужчина без работы заскучал.

До этого на новых кадрах Михайлюк сверкнул мышцами и идеальным прессом в костюме без рубашки.

«As Bob Marley said: “Some people feel the rain. Others just get wet.” What’s your choice?», - написал Макс, процитировав Боба Марли и поинтересовавшись мнением поклонников по этому поводу.

Фанаты тут же восхитились не цитатой, которую написал Михайлюк, а жарким видом мучжины:

«Невероятно красив ❤️, улыбка.. Харизма ❤️», «Красавчик, чертовски горяч❤️», «Макс, сделай брызги..счастлив, как ребенок😁», «Выбирать надо сердцем и никого не слушать!», «Очень красивый😂😂😂💋💋❤️😍», «Макс, приезжай к нам в гости)», «Классные фото. Такие живые😍», «Ну,🤘👏 красавчик и всё!», «Какой позитивный!!!спасибо вам!!», «однозначно лучше наслаждаться каждым моментом) не бывает плохой погоды)», «Фото просто супер».

