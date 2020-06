Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк похвалився новим кадром, показавши себе у новій формі

Як відомо, чоловік у фіналі проекту вибрав молоду і ексцентричну гімнастку, з якою розлучився після проекту, так як фактично змінив їй на зйомках з іншою учасницею шоу. Після розставання і пост-шоу проекту, чоловік почав займатися своїм бізнесом і розповів, що зараз відбувається в його житті, передає Politeka.net.

Не секрет, що до зйомок Макс активно займався улюбленою справою, хвалився фото, зробленими під час його роботи (Михайлюк пишається тим, що він пілот). Останнім часом на його профілі в Instagram з'являлися в основному кадри з шоу або постановочні фото з модних фотосесій. В цей раз чоловік з'явився у робочій формі і з легкою посмішкою на обличчі:

«насамперед, насамперед-літаки ... Дуже сподіваюся, що скоро все нормалізується і ми вже на фінішній прямій відкриття кордонів.

Для мене - це вкрай важливо, льотчики зрозуміють, для нас, м'яко кажучи, не дуже властиво не літати кілька місяців. Вже не раз уві сні бачив себе за штурвалом, так що поки літаю тільки так😅 А куди б Ви відправилися прямо зараз, якщо б була така можливість? ✈️ 🌎», - написав Макс під постом. Шанувальники тут же відповіли на питання чоловіка і не забули засипати того компліментами.

До цього на нових кадрах Михайлюк блиснув м'язами і ідеальним пресом у костюмі без сорочки.

«As Bob Marley said: “Some people feel the rain. Others just get wet.” What’s your choice?», - написав Макс, процитувавши Боба Марлі і поцікавившись думкою прихильників з цього приводу.

Фанати одразу ж захопилися не цитатою, яку написав Михайлюк, а спекотним виглядом чоловіки:

«Неймовірно красивий ❤️, посмішка.. Харизма ❤️», «Красень, страшенно гарячий❤️», «Макс, зроби бризки..щасливий, як дитина😁», «Вибирати треба серцем і нікого не слухати!», «Дуже гарний😂😂😂💋💋❤️😍», «Макс, приїжджай до нас в гості)», «Класні фото. Такі живі😍», «Ну,🤘👏 красень і все!», «Який позитивний!!!дякую вам!!», «однозначно краще насолоджуватися кожним моментом) не буває поганої погоди)», «Фото просто супер».

