Эмили Ратаковски обрадовала поклонников соблазнительнымы кадрами в смелых нарядах

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm наполнена снимками модели в пикантных нарядах.

На фанатских страницах одной из самых знаменитых моделей в мире, появились домашние кадры красотки. На них она показала поклонникам незабываемые кадры из спальни и кухни.

28-летняя модель, актриса и бизнесвумен в прозрачной футболке с кружевными оборками на рукавах и низе, позирует, сидя на белоснежных простынях. При этом ее ноги раздвинуты в стороны, а руки слегка прикрывают черное бикини. Выразительный макияж и безупречная укладка говорят о том, что к съемке Эмили тщательно готовилась. Ее идеальный силуэт с осиной талией, аппетитными формами и стройными ногами сделал свое дело, ведь пользователи сети смогли разглядеть всю красоту модели.

На втором снимке шатенка на кухне. При этом она сидит на барной стойке, держа в руках чашку с утренним фото. Она запечатлена в игривом и позитивном настроении. Звезда позирует в яркой пижаме - рубашке и мини-шортах. Волосы она распустила, а на лицо нанесла легкий макияж.

Сеть буквально взорвалась комментариями и комплиментами. Многие поклонники мужского пола отметили, как повезло мужу Эмили иметь такую супругу.

"Незабываемое зрелище📸", "Ух, какая красотка", "УХ, как выпирают", "Просто загляденье", "Вот это зрелище 🔥👍", "Потрясно", "Сама привлекательность", "Услада для глаз", "Повезло же ее мужу", "Завидую твоему любимому".

Напомним, что бесстыжая Ратаковски не могла сдержаться и поиграла язычком прямо на улице: «Как горячо».

Также Politeka писала, что Ратаковски в одних ниточках вместо купальника потрясла прелестями на пляже: "Сладкая малышка".

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски потрясла булочками в "хищном" бикини: "Роковая красотка".