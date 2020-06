Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк похвастался новыми кадрами со съемок, впечатлив своих поклонниц невероятной фигурой

Как известно, мужчина в финале выбирал между романтичной и пишущей красивые стихи Даной Оханской и молодой гимнасткой с невероятной фигурой Дашей Ульяновой. Выбрав Дашу, мужчина попал в скандал - как оказалось, он на шоу успел "пообщаться" с одной из участниц куда ближе, чем следовало. Измену Ульянова простить эксцентричному холостяку не смогла, поэтому мужчина остался один, передает Politeka.net.

Сейчас он занимается своими проектами и начал активно вести социальную сеть. В этот раз на новых кадрах Михайлюк сверкнул мышцами и идеальным прессом в костюме без рубашки.

«As Bob Marley said: “Some people feel the rain. Others just get wet.” What’s your choice?», - написал Макс, процитировав Боба Марли и поинтересовавшись мнением поклонников по этому поводу.

Фанаты тут же восхитились не цитатой, которую написал Михайлюк, а жарким видом мучжины:

«Невероятно красив ❤️, улыбка.. Харизма ❤️», «Красавчик, чертовски горяч❤️», «Макс, сделай брызги..счастлив, как ребенок😁», «Выбирать надо сердцем и никого не слушать!», «Очень красивый😂😂😂💋💋❤️😍», «Макс, приезжай к нам в гости)», «Классные фото. Такие живые😍», «Ну,🤘👏 красавчик и всё!», «Какой позитивный!!!спасибо вам!!», «однозначно лучше наслаждаться каждым моментом) не бывает плохой погоды)», «Фото просто супер».

Также ранее "холостяк" по окончанию шоу признался девушке, что у него была интимная связь с другой участницей проекта.

"Я искренне хотел оставить всё, как есть и жить дальше. Но чувствую, что у меня появился определённый долг перед вами, перед той аудиторией, которая смотрела весь сезон, переживала, подбадривала, писала хорошие, добрые слова. Ещё раз хочу сказать Вам огромное спасибо. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал, понравившеюся Вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия", - написал Михайлюк в своем Instagram.

"Холостяк" также поблагодарил людей, которые были с ним от начала и до конца скандального проекта.

"Раньше у меня было всего 800 подписчиков - моих друзей и знакомых. И в миг, Вас стало больше 200К, таких всех разных, с собственными интересами, судьбами, жизненными целями. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, не смотря на мой выбор и симпатии. Хочу сказать Вам огромное человеческое спасибо и пожелать, чтобы у Вас всё было хорошо!", - подытожил Михайлюк в своем личном микроблоге.

