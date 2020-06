Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк похвалився новими кадрами зі зйомок, вразивши своїх шанувальниць неймовірною фігурою

Як відомо, чоловік у фіналі вибирав між романтичною і пишучою гарні вірші Даної Оханскою і молодою гімнасткою з неймовірною фігурою Дашею Ульяновою. Вибравши Дашу, чоловік потрапив у скандал - виявилося, що він на шоу встиг "поспілкуватися" з однією з учасниць куди ближче, ніж слід було. Зраду Ульянова пробачити ексцентричному холостяку не змогла, тому чоловік залишився один, передає Politeka.net.

Зараз він займається своїми проектами і почав активно вести соціальну мережу. Цього разу на нових кадрах Михайлюк блиснув м'язами і ідеальним пресом у костюмі без сорочки.

«As Bob Marley said: “Some people feel the rain. Others just get wet.” What’s your choice?», - написав Макс, процитувавши Боба Марлі і поцікавившись думкою прихильників з цього приводу.

Фанати одразу ж захопилися не цитатою, яку написав Михайлюк, а спекотним виглядом чоловіки:

«Неймовірно красивий ❤️, посмішка.. Харизма ❤️», «Красунчик❤️», «Макс, зроби бризки..щасливий, як дитина😁», «Вибирати треба серцем і нікого не слухати!», «Дуже гарний😂😂😂💋💋❤️😍», «Макс, приїжджай до нас в гості)», «Класні фото. Такі живі😍», «Ну,🤘👏 красень і все!», «Який позитивний!!!дякую вам!!», «однозначно краще насолоджуватися кожним моментом) не буває поганої погоди)», «Фото просто супер».

Також раніше "холостяк" по закінченню шоу зізнався дівчині, що у нього був інтимний зв'язок з іншою учасницею проекту.

"Я щиро хотів залишити все, як є і жити далі. Але відчуваю, що у мене з'явився певний обов'язок перед вами, перед аудиторією, яка дивилася весь сезон, переживала, підбадьорювала, писала гарні, добрі слова. Ще раз хочу сказати Вам величезне спасибі. Вибачте, якщо не виправдав чиїхось очікувань, не вибрав, вподобану Вам учасницю, що зробив або не зробив. Але тільки я відповідаю за всі свої рішення і дії", - написав Михайлюк в своєму Instagram.

"Холостяк" також подякував людям, які були з ним від початку і до кінця скандального проекту.

"Раніше у мене було всього 800 передплатників - моїх друзів і знайомих. І в мить, Вас стало більше 200К, всіх таких різних, з власними інтересами, стосунками, життєвими цілями. Я вдячний всім, хто проживає своє життя і не обговорює мою. Хто зі мною, не дивлячись на мій вибір та симпатії. Хочу сказати Вам величезне людське спасибі і побажати, щоб у Вас все було добре!" - підсумував Михайлюк в своєму особистому мікроблозі.

