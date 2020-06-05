Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой удивил изменившейся внешностью

Артист умеет поражать своих преданных поклонников новыми образами, пишет Politeka.net. В этот раз Кошевой предстал без своей известной лысины, но сединой.

Актер находился со своим коллегой на сцене, сидя в мягких креслах.

В подписи говорится, что в таких образах оба артиста изображают богачей. Точнее, Кошевой, став как настоящий олигарх, с коллегой показывают, как богатые люди выходят из карантина.

Всего за 10 минут пост собрал более 800 лайков и немного комментариев.

"Ждем 👌👍✌", "Передайте, пожалуйста, Президенту, чтобы приехал в г.Кременец Тернопольской области !!! 💚💚💚💚💚Квартал 95-the best ❤❤❤❤❤", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что сейчас на страницу "Квартал 95" в Инстаграм подписаны два миллиона человек.

Напомним, Евгений Кошевой в одном из интервью заявил, что никогда не хотел становиться политиком, и президентство Зеленского на это не повлияло.

Артист добавил, что ему достаточно перипетий шоу-бизнеса, и уходить из "Квартала" он не собирается.

Ранее сообщалось, что в том же интервью артист рассказал - он живет с тремя женщинами - женой и двумя дочками. Кошевой отметил - его называют "красавчиком", а также "братан", в последнее не поверила ведущая.

Напомним также, что Евгений Кошевой в честь праздника города назвал своим любимым местом киевский бар «Лимон» на улице Леси Украинки.

«Не знаю даже, есть он сейчас или нет. Мы там с Ксенией провели за разговорами всю ночь. На первом свидании», - вспоминает юморист.

На закрепленном фото артист позировал со своей женой, Ксенией.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» покрасовался перед камерой в аксессуаре Кравец

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