Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой поделился забавным снимком в позаимствованных у своей коллеги Елены Кравец очках
Популярный украинский артист опубликовал веселое фото в своем Инстаграм в разделе «Сториз». Об этом сообщает Politeka.net.
На фотографии Кошевой позирует прямо перед камерой крупным планом в модных солнцезащитных очках. При этом аксессуар выглядит явно женским. Разгадка оказалась очень простой: юморист сам признался, что позаимствовал очки у своей коллеги Елены Кравец.
«Стырил фары у Кравец», - с юмором подписал фото Кошевой.
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На снимке он выглядит явно довольным собой.
К сожалению, поклонники артиста не смогли прокомментировать пост, ведь в «Сториз» отсутствует такая возможность.
До этого мы писали, что жена Кошевого Ксения решила поделиться милым видео с их младшей дочерью Серафимой. На кадрах, опубликованных в разделе Сториз, она показала, как девочка ест прямо из кастрюли, развалившись на полу на мягкой подушке.
«Суровые дети карантина едят кастрюлями», - с юмором подписала видео Ксения.
Любопытно, что рядом с Серафимой на видео можно заметить собаку Кошевых, которая внимательно смотрит на девочку, пока та ест.
Отметим, что Кошевой и его супруга Ксения воспитывают двух дочерей: 12-летнюю Варвару и 5-летнюю Серафиму. И если старшая девочка уже появлялась на телевидении и сама ведет свою страничку в Инстаграм, то снимки младшей пока редко появляются в соцсетях.
Напомним, Кравец, Кошевой, Ткач и другие звезды «Квартал 95» похвастались вышиванками: топ ярких фото.
Как сообщала Politeka, жена Кошевого из «Квартал 95» засветила их младшую дочь за странным занятием.
Также Politeka писала, что 12-летняя дочь Кошевого из «Квартал 95» превратилась в гламурную красотку.