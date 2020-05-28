Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой поделился забавным снимком в позаимствованных у своей коллеги Елены Кравец очках

Популярный украинский артист опубликовал веселое фото в своем Инстаграм в разделе «Сториз». Об этом сообщает Politeka.net.

На фотографии Кошевой позирует прямо перед камерой крупным планом в модных солнцезащитных очках. При этом аксессуар выглядит явно женским. Разгадка оказалась очень простой: юморист сам признался, что позаимствовал очки у своей коллеги Елены Кравец.

«Стырил фары у Кравец», - с юмором подписал фото Кошевой.

На снимке он выглядит явно довольным собой.

К сожалению, поклонники артиста не смогли прокомментировать пост, ведь в «Сториз» отсутствует такая возможность.

До этого мы писали, что жена Кошевого Ксения решила поделиться милым видео с их младшей дочерью Серафимой. На кадрах, опубликованных в разделе Сториз, она показала, как девочка ест прямо из кастрюли, развалившись на полу на мягкой подушке.

«Суровые дети карантина едят кастрюлями», - с юмором подписала видео Ксения.

Любопытно, что рядом с Серафимой на видео можно заметить собаку Кошевых, которая внимательно смотрит на девочку, пока та ест.

Отметим, что Кошевой и его супруга Ксения воспитывают двух дочерей: 12-летнюю Варвару и 5-летнюю Серафиму. И если старшая девочка уже появлялась на телевидении и сама ведет свою страничку в Инстаграм, то снимки младшей пока редко появляются в соцсетях.

Напомним, Кравец, Кошевой, Ткач и другие звезды «Квартал 95» похвастались вышиванками: топ ярких фото.

Как сообщала Politeka, жена Кошевого из «Квартал 95» засветила их младшую дочь за странным занятием.

Также Politeka писала, что 12-летняя дочь Кошевого из «Квартал 95» превратилась в гламурную красотку.