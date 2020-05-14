Жена звезды «Квартала 95» Евгения Кошевого показала, чем занимается их младшая дочь на самоизоляции

Популярный украинский юморист и его супруга Ксения воспитывают двух дочерей: 12-летнюю Варвару и 5-летнюю Серафиму. И если старшая девочка уже появлялась на телевидении и сама ведет свою страничку в Инстаграм, то снимки младшей пока редко появляются в соцсетях.

Как сообщает Politeka.net, Ксения Кошевая решила поделиться милым видео с Серафимой. На кадрах, опубликованных в разделе Сториз, она показала, как девочка ест прямо из кастрюли, развалившись на полу на мягкой подушке.

«Суровые дети карантина едят кастрюлями», - с юмором подписала видео Ксения.

Любопытно, что рядом с Серафимой на видео можно заметить собаку Кошевых, которая внимательно смотрит на девочку, пока та ест.

До этого мы писали о том, что Варвара Кошевая опубликовала сразу несколько свежих фото и видео, сделанных на природе.

На фото юная Кошевая позирует в модной блузке в цветочек и с милым макияжем: Варя подвела глаза, накрасила ресницы, добавила на щеки румяна и ярко подчеркнула губы. На фото школьница выглядит совсем взрослой.

Еще на одном снимке девушка забавно смотрит в камеру сверху вниз.

Кроме того, Варвара поделилась смешным видео, на котором она забавно пищит, судя по всему, имитируя муху.

Напомним, подросшая дочь Кошевого из «Квартал 95» померялась красотой с матерью.

Как сообщала Politeka, жена Кошевого из "Квартал 95" без лифчика показала, чем соблазняет мужа.

Также Politeka писала, что дочь Кошевого из «Квартал 95» восхитила изменившейся внешностью.