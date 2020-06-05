Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий здивував зміненою зовнішністю

Артист вміє вражати своїх відданих шанувальників новими образами, пише Politeka.net. В цей раз Кошовий постав без своєї відомої лисини, але з сивиною.

Актор був зі своїм колегою на сцені, сидячи в м'яких кріслах.

У підпису зазначається, що в таких образах обидва артисти зображують багатіїв. Точніше, Кошовий, ставши як справжній олігарх, з колегою показують, як багаті люди виходять з карантину.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 800 лайків і трохи коментарів.

"Чекаємо 👌👍✌", "Передайте, будь ласка, Президенту, щоб приїхав в м. Кременець Тернопільської області !!! 💚💚💚💚💚Квартал 95-the best ❤❤❤❤❤", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що зараз на сторінку "Квартал 95" в Instagram підписані два мільйони осіб.

Нагадаємо, Євген Кошовий в одному з інтерв'ю заявив, що ніколи не хотів ставати політиком, і президентство Зеленського на це не вплинуло.

Артист додав, що йому досить перипетій шоу-бізнесу, і йти з "Кварталу" він не збирається.

Раніше повідомлялося, що в тому ж інтерв'ю артист розповів - він живе з трьома жінками - дружиною і двома доньками. Кошовий зазначив, що його називають "красенем", а також "братан", останньому не повірила ведуча.

Нагадаємо також, що Євген Кошовий в честь свята міста назвав своїм улюбленим місцем київський бар «Лимон» на вулиці Лесі Українки.

«Не знаю навіть, чи є він зараз чи ні. Ми там з Ксенією провели за розмовами всю ніч. На першому побаченні», - згадує гуморист.

На закріпленому фото позував артист зі своєю дружиною Ксенією.

Нагадаємо, Кошовий з «Квартал 95» покрасовался перед камерою в аксесуарі Кравець

А ще Politeka писала, що дружина Кошового з «Квартал 95» засвітила їх молодшу дочку за дивним заняттям

Також Politeka повідомляла, що Євген Кошовий із Квартал 95 приголомшив українців змінами у зовнішності