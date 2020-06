View this post on Instagram

Вслед за сестрой Шайло... Еще одна дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта решила сменить пол😯 Кто именно из детей намерен последовать примеру сестры неизвестно, однако западные СМИ утверждают, что это 11-летняя Вивьен. В последнее время девочка все чаще стала выходить в свет в одежде унисекс. #анджелинаджоли #брэдпитт