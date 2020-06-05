Еще один ребенок Анджелины Джоли решился на отчаянный шаг 

В сети активно обсуждают новость о том, что 11-летняя Вивьен Маршелин, дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, решила сменить пол, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в одной из групп в Инстаграм со ссылкой на зарубежные СМИ. Поводом для слухов, что один из детей решил последовать примеру сестры, 13-летней Шайло, послужило то, что Вивьен в последнее время все чаще стала выходить в свет в одежде унисекс.

К слову, ранее Анджелина Джоли всячески поддерживала Шайло в решении сменить пол. По информации таблоидов, девочка стала принимать гормональные препараты и уже даже сменила имя на Джон. Однако последнее время Джоли стала активно отговаривать ее от операции.

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Вслед за сестрой Шайло... Еще одна дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта решила сменить пол😯 Кто именно из детей намерен последовать примеру сестры неизвестно, однако западные СМИ утверждают, что это 11-летняя Вивьен. В последнее время девочка все чаще стала выходить в свет в одежде унисекс. #анджелинаджоли #брэдпитт

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Пост о том, что Вивьен задумалась о смене пола почти за час собрал почти 2000 лайков и много комментариев" 

"Что они там рассказывают, что такое желание пол сменить?🧐у нас бы раз по **пе получила и желание сменить пол отпало...", "Я вообще не понимаю кто там мальчик и которая девочка", "Мир сошёл с ума !!! Надо менять не пол, а мозги!!!", "Все девочки в подростковом возрасте любят мальчиковый стиль. Так чего же все пол меняют. Мамашу им нужно менять", "Только африканка понятно кто, всех остальных не разобрать.🤯", "Я уже запуталась, кто из них девочки, а кто мальчики...", "По-моему, там в маме проблема", ".... здесь должны были быть маты", "Блин... самые красивые девочки хотят быть мужиками...😬", "Бред. Полный. Караул. Катастрофа. 😱😱", "Мне кажется что детей не спрашивают вообще, у них там своя каста!"

Напомним, Брэд Питт готовит сюрприз своей дочери, которая хочет сменить пол

Как сообщала Politeka, Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе: в сеть слили детали вечеринки, "чувства не угасли..."

Также Politeka писала, что Брэд Питт заговорил о примирении с Джоли: «настроен оптимистично»