Сходство звезды Голливуда Брэда Питта с дочерью Шайло поразило пользователей соцсетей

Об этом пишет Politeka.net.

Сравнительные коллажи в соцсетях публикуют фан-страницы, посвященные Брэду Питту и его детям.

Сравнивая внешность отца и дочери поклонники утверждают, что Шайло растет точной копией своего звездного папы.

Помимо этого, онлайн-портал MyHeritage опубликовал архивные фото учеников школы Kickapoo High School в Спрингфилде, где учился Брэд Питт.

На опубликованных школьных кадрах можно увидеть звезду Голливуда в компании друзей по футбольной и баскетбольной команд. Эти кадры также стали поводом для обсуждения невероятной схожести Шайло с папой, ведь в детстве он выглядел в точности так же, как и его дочь, и имел похожую прическу, передает издание Hello.

Добавим, что 13-летняя Шайло хочет сменить пол. Девочка уже прибегла к гормональной терапии и просит своих звездных родителей называть ее Джоном.

Стоит напомнить, что отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли начались во время съемок боевика "Мистер и миссис Смит", хотя в то время актер еще был женат на Дженнифер Энистон.

Уже в мае 2006 года в Намибии у пары родилась дочь Шайло Нувель, а 12 июля 2008 года во Франции двойня — мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин. Помимо этого, Брэд Питт в браке усыновил всех приемных детей Джоли, и, таким образом, у пары шестеро совместных детей.

Ранее мы также рассказывали, что Брэд Питт нашел в себе мужество и извинился перед Энистон за обидные слова.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон смогли помириться примерно четыре года назад. У актера в телефоне вновь появился номер бывшей жены. Он позвонил ей и попросил за все прощения.

"Джен — удивительно любящая и веселая женщина, которая остается моей подругой. Это были важные отношения, которые я очень ценю. Я сам был виноват, что моя жизнь стала скучной, и несу за это ответственность", - заявил Брэд.

Напомним, Брэд Питт готовит сюрприз своей дочери, которая хочет сменить пол

Как сообщала Politeka, Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе: в сеть слили детали вечеринки, "чувства не угасли..."

Также Politeka писала, что Брэд Питт заговорил о примирении с Джоли: «настроен оптимистично»