Голливудская суперзвезда Бред Питт готовится к праздновании 14-го дня рождения своей дочери Шайло
Как сообщает таблоид Us Weekly, Питт надеется, что 27 мая, в день рождения Шайло, праздник пройдет в его особняке, а поэтому вовсю придумывает конкурсы и развлечения, чтобы именинница вдоволь порезвилась на свежем воздухе, а также подготовил немало приятных сюрпризов.
По информации издания, сначала девочка отпразднует в доме матери, актрисы Анджелины Джоли, а уже после этого отправится к отцу. Бред Питт очень надеется на то, что все задуманное удастся реализовать.
Источник рассказал журналистам, что к празднованию должны присоединиться братья и сестры Шайло: 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс. По крайней мере, Бред ждет, что все дети соберутся вместе в его доме.
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Родители Питта уже прислали свои подарки для внучки, а братья и сестры готовят для нее особенный торт.
Как известно, после скандального развода Питт и Джоли таки договорились о совместной опеке над детьми и теперь воспитывают их сообща — дети бывшей четы иногда остаются дома у актера. Пандемия коронавируса еще больше сблизила пару, они все чаще уступают друг другу.
«Их отношения сейчас гораздо лучше, чем были: они теплее и душевнее. И Анджелина, и Брэд идут на компромисс куда легче, нежели раньше», – рассказал близкий к паре источник.
Кроме того, пандемия способствовала тому, что Питт все чаще общается со свой бывшей женой Дженифер Энистон, с которой сейчас подружилась и Шайло.
В прошлом году девочка решила сменить имя на Джон Нувель, чем подтвердила свое намерение сменить пол. С самого детства она одевалась и вела себя, как парень, чем вызывала немало пересудов.
В прессе также активно обсуждается, что дочка Анджелины и Брэда начала принимать гормональные препараты. Однако многие поклонники уговаривают Шайло не торопиться и пророчат ей успех в модельном бизнесе.
Она родилась через год отношений актеров, роман между которыми начался на сьемках фильма «Мистер и миссис Смит».
Напомним, любовник Анджелины Джоли и Синди Кроуфорд прервал молчание, сенсационные откровения.
Как сообщала Politeka, жестокое обращение: Анджелина Джоли не сдержалась и поразила признанием о детях.
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