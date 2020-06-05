Ще одна дитина Анджеліни Джолі зважилася на відчайдушний крок

У мережі активно обговорюють новину про те, що 11-річна Вів'єн Маршелін, дочка акторів Бреда Пітта і Анджеліни Джолі, вирішила змінити стать, пише Politeka.net.

Про це йдеться в одній з груп в Instagram з посиланням на закордонні ЗМІ. Приводом для чуток, що один з дітей вирішив наслідувати приклад сестри, 13-річної Шайло, послужило те, що Вів'єн останнім часом все частіше стала виходити в світ у одязі унісекс.

До речі, раніше Анджеліна Джолі всіляко підтримувала Шайло у рішенні змінити стать. За інформацією таблоїдів, дівчинка почала приймати гормональні препарати і вже навіть змінила ім'я на Джон. Проте останнім часом Джолі стала активно відмовляти її від операції.

Пост про те, що Вів'єн задумалася про зміну статі майже за годину зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів.

"Що вони там розповідають, що таке бажання змінити стать?🧐у нас би раз по **пі отримала і бажання змінити стать відпало...", "Я взагалі не розумію хто там хлопчик і яка дівчинка", "Світ зійшов з розуму !!! Треба міняти не стать, а мізки!", "Всі дівчата у підлітковому віці люблять хлопчачий стиль. Так чого ж всі міняють стать. Матусю їм потрібно міняти", "Тільки африканка зрозуміло хто, всіх інших не розібрати.🤯", "Я вже заплуталася, хто з них дівчатка, а хто хлопчики...", "По-моєму, там у мами проблема", ".... тут повинні були бути мати", "Блін... найкрасивіші дівчатка хочуть бути чоловіками...😬", "Маячня. Повний. Караул. Катастрофа. 😱😱", "Мені здається, що дітей не питають взагалі, у них там своя каста!"

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