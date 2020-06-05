Ще одна дитина Анджеліни Джолі зважилася на відчайдушний крок 

У мережі активно обговорюють новину про те, що 11-річна Вів'єн Маршелін, дочка акторів Бреда Пітта і Анджеліни Джолі, вирішила змінити стать, пише Politeka.net.

Про це йдеться в одній з груп в Instagram з посиланням на закордонні ЗМІ. Приводом для чуток, що один з дітей вирішив наслідувати приклад сестри, 13-річної Шайло, послужило те, що Вів'єн останнім часом все частіше стала виходити в світ у одязі унісекс.

До речі, раніше Анджеліна Джолі всіляко підтримувала Шайло у рішенні змінити стать. За інформацією таблоїдів, дівчинка почала приймати гормональні препарати і вже навіть змінила ім'я на Джон. Проте останнім часом Джолі стала активно відмовляти її від операції.

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Вслед за сестрой Шайло... Еще одна дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта решила сменить пол😯 Кто именно из детей намерен последовать примеру сестры неизвестно, однако западные СМИ утверждают, что это 11-летняя Вивьен. В последнее время девочка все чаще стала выходить в свет в одежде унисекс. #анджелинаджоли #брэдпитт

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Пост про те, що Вів'єн задумалася про зміну статі майже за годину зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів. 

"Що вони там розповідають, що таке бажання змінити стать?🧐у нас би раз по **пі отримала і бажання змінити стать відпало...", "Я взагалі не розумію хто там хлопчик і яка дівчинка", "Світ зійшов з розуму !!! Треба міняти не стать, а мізки!", "Всі дівчата у підлітковому віці люблять хлопчачий стиль. Так чого ж всі міняють стать. Матусю їм потрібно міняти", "Тільки африканка зрозуміло хто, всіх інших не розібрати.🤯", "Я вже заплуталася, хто з них дівчатка, а хто хлопчики...", "По-моєму, там у мами проблема", ".... тут повинні були бути мати", "Блін... найкрасивіші дівчатка хочуть бути чоловіками...😬", "Маячня. Повний. Караул. Катастрофа. 😱😱", "Мені здається, що дітей не питають взагалі, у них там своя каста!"

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