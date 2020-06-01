Известная певица, модель Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", умеет показать себя во всей красе 

Красотка каждый раз в своем Инстаграм поражает невероятной красотой, пишет Politeka.net.

На одном из последних снимков знаменитость предстала, сидящей на стуле в горячей позе. Звезда надела короткое белое платье с глубоким декольте Певица спустила его с плеча, похваставшись шелковистой кожей. 

Акценту декольте прибавляли тонкие цепочки с кулонами. 

Модель закинула роскошные волосы набок и посмотрела в камеру. Ее макияж был сделан с акцентом на глаза. 

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Артистка игриво закинула ножку на стул, едва не засветив самое интимное. 

В посте красотка напомнила, что сегодня - первый день лета. 

"И пусть нам будет тепло, светло и радостно! ☀️ Это новый этап в нашей жизни, давайте проведём его жарко! 🔥 Предлагаю написать свои публичные обещания под этим постом, что именно каждый хочет успеть за лето", - написала артистка. 

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🌸🌺🌼 Как бы то ни было, сегодня ЛЕТО! И пусть нам будет тепло, светло и радостно! ☀️ Это новый этап в нашей жизни, давайте проведём его жарко! 🔥 Предлагаю написать свои публичные обещания под этим постом, что именно каждый хочет успеть за лето. Чтобы потом никому не было грустно от сочинения «Как я провёл лето» 🍌🍓🍓🍌 ⠀ Я обещаю выпустить новую песню и создать ещё один новый бренд! Вот такие амбициозные планы 💪🏻 А ты?

A post shared by ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) on

За полчаса пост собрал более 1000 лайков и много комментариев. 

"У меня в планах летом отдохнуть с семьёй на море!😃 А Вам желаю творческих успехов!😊", "Вот какие фото надо делать, супер, это вдохновение", "Безумно красивая!", "Вау, красотка😍", "Какая чудесная фотосессия ☺️", "Ты очень талантливая певица, слежу за тобой с группы "Виа Гра" очень люблю твои песни, они мне всегда поднимают настроение, жду новых песен и долгожданного сольного концерта 😁😍❤️💖💋",  - написали пользователи сети. 

Напомним, Татьяна Котова позировала в одном бюстгальтере, бретельки которого спустила на плечи. Звезда выгнулась вперед и продемонстрировала красоту максимально близко. 

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