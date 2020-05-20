Бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова поразила поклонников словами о том, что стала жертвой мошенников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«МЕНЯ РАЗВЕЛИ В ИНТЕРНЕТЕ НА СЬЕМКУ 🙈 НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА‼️ Я привыкшая к разным видам съёмок: творческим, для брендов, для журналов и рабочих проектов совсем не ожидала мошенничества в этой области», - отметила она.

При этом, утверждает Котова, все начиналось стандартно: подбора луков, согласования образов и референсов. Но потом она почувствовала неладное.

«…просьбы мошенников становились все менее логичными. Они постоянно пытались меня раздеть: то надень колготки на голое тело, то повернись попой в стрингах. Последней каплей стала просьба сделать видео с оголенной грудью, прикрывшись собакой. Да ещё и грудь может вывалиться - так, по мнению лже-фотографа, будет даже интереснее 😤 тут я вспылила!» - подчеркнула она.

А после того, как мошенники заполучили все пикантные снимки звезды, рассказала Котова, ее просто бросили в черный список.

«И вот когда все луки были собраны (а это не один час моей кропотливой работы), укладка и макияж сделаны, а мошенники получили уже все желаемые материалы, то они просто меня заблокировали и никакой съемки конечно не состоялось! 😡Сказать что я в ярости - ничего не сказать. Я виню себя за доверчивость и глупость, что не проверили ни я, ни моя команда, ведь они написали моему менеджеру, которая не заподозрила ничего плохого, увидев послужной список и кейсы. Мне было тяжело написать здесь об этой ошибке, так как это конечно неприятно», - говорится в тексте сообщения.

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