Экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова показала свои формы в пикантном наряде

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала горячий кадр на своей странице в Instagram.

Блондинка из "ВИА Гры" не страдает от физических комплексов и часто показывает свое тело в самой откровенной одежде. На этот раз Татьяна котова надела кружевной топ с широкими рукавами, который для пикантности приспустила ниже плечей.

Кроме того, певица надела черные трусики, которые подтянула пальцами повыше. В руках она при этом держит по половинке экзотического фрукта. Волосы красотки падают на бюст, а сама она отрешенно смотрит вниз.

"В своём Инстаграм я стараюсь делиться секретами красоты, гармоничной жизни и просто позитивным настроением😻😼", - отметила певица в описании.

Пользователи социальной сети оценили внешность Татьяны Котовой в комментариях:

"Татьяна классная фигура😋❤️🔥"; "Бермудский треугольник,там все пропадают.."; "Уфф!!! Мне это нравится 😍🔥🔥"; "Бомба"; "трусики сидят идеально люблю черный цвет".

Ранее Татьяна Котова поделилась фотографией, сделанной во время тренировки. Певица заявила, что что во время карантина решила поддерживать хорошую спортивную форму при помощи беговой дорожки. По ее словам, это выгодное вложение, ведь можно устроить утреннюю пробежку не выходя из дома.

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