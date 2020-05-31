Анна Семенович в сміливій сукні покрасувалася за штурвалом катера

Відома російська співачка, екс-солістка групи «Блестящие» опублікувала нове відео в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На кадрах Семенович стоїть за штурвалом катера, який мчить по морю. Сама зірка пояснила, що це архівні кадри, зроблені в Італії в минулому році.

На відео Семенович одягнена в чорне плаття в білий горошок з кокетливим круглим вирізом на грудях. Зірка в сонцезахисних окулярах впевнено «рулить» малим судном і явно задоволена собою.

«Капітан Сменович швартує яхту! Я перший раз керую кораблем…ну яким кораблем? Катерком, але він теж дуже небезпечний!», - кричить співачка на відео.

«Ось вона сила позитивного мислення-коли маленький катер уявляєш великим кораблем і кайфуєш від цього. Хто теж так вміє? Італія майже рік тому, було дуже тепло, весело і смачно», - додала вона у підписі до відео.

Шанувальники бурхливо відреагували на публікацію.

«Ох і позитивна же ви Ганна людина!!», «Красуня», «Ти краса», «Завжди заряджаюся від вас позитивом, Ганна», «Анна, ви-генератор позитивних емоцій. Так тримати!!!», «Якась дура, в твої роки вже не можна так себе вести», «Клас дивитися», «Та годі кричати постійно, вуха в'януть», - пишуть люди.

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