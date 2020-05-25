Филипп Киркоров обратился к Кристине Орбакайте по случаю ее 49-го дня рождения, а также похвалил ее новую песню

Такой пост он сделал на своей странице в Instagam, и записал специальное видео, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

«Кристина, с днём рождения!💃🏼 Будь со СВОБОДОЙ на ТЫ! Все как в твоей новой песне!🎶 Будь свободна в мыслях и действиях, богата душой, любима сердцем, хранима силами неба, согрета лучами любви и безумно счастлива в крепких объятиях!🙌🏽 Скучаю, дорожу и люблю. Ждём тебя всей семьей», - написал певец.

Также Киркоров опубликовал видеопоздравление, на превью которого он позирует рядом с Орбакайте.

«Красивая, женственная, любимая, мы тебя очень любим! Кристиночка, с Днем рождения… Я очень тебя жду, очень тобой дорожу. И очень тебя ждем в Москве, возвращайся скорее», - говорит Киркоров в видео вместе своими детьми.

Отметим, Кристина Орбакайте в честь своего дня рождения презентовала новую песню под названием "Свобода". Композицию она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Дарю всем в свой день рождения не только свою любовь, но и новую песню", – написала певица.

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