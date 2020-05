View this post on Instagram

Кристина, с днём рождения!💃🏼 Будь со СВОБОДОЙ на ТЫ! Все как в твоей новой песне!🎶 @orbakaite_k , будь свободна в мыслях и действиях, богата душой, любима сердцем, хранима силами неба, согрета лучами любви и безумно счастлива в крепких объятиях!🙌🏽 Скучаю, дорожу и люблю. Ждём тебя всей семьей.❤️