Артист показал, что носит с собой

Российский певец Филипп Киркоров показал содержимое своей дорожной аптечки

Соответствующее видео появилось в Инстаграм-странице Андрея Разина, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах присутствует юморист Максим Галкин, который берет интервью у экс-супруга Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова на борту самолета под дружный хохот за кадром.

«Всегда у вас с собой должана быть бутылочка с волшебной морской водой, предохраняющей от инфекций в самолете. Также у вас должны быть облепиховые свечи, чтобы у вас был правильный стул», - говорит Киркоров и демонстрирует содержимое аптечки.

«Со всех сторон нужно предохраняться. А еще от вздутия – метеоспазмил. Очень полезное средство. Аспирин УПСА, салфетки, таблетки Пентавит, по 4 штуки», - рассказал Киркоров.

Пользователи в соцсетях оценили чуство юмора обоих артистов.

«Филипп говорит очень правильные вещи. Давайте к нему прислушаемся.✌️», - отреагировали в соцсетях.

Ранеее мы писали, что дети Филиппа Киркорова весело провели время с дочкой Ани Лорак Софией.

Из пятиминутного ролика стает понятно, что София вместе с Мартином и Аллой-Викторией поставили представление для взрослых, на которое пригласили Киркорова, его отца и других людей, которые находятся в доме поп-исполнителя.

С первых минут стает понятно, что дочка Ани Лорак имеет пробивной характер. Она буквально командует детьми Киркорова, заставляя их ставить спектакль.

Напомним, Киркоров жестко подставил Баскова с женщиной, кадры позора видели все: «Жесть, помилуй ее…».

Также Politeka писала, что Киркоров показал, на кого похожи его дети на самом деле, фото облетело сеть: "Береги любимую"