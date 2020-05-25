Філіп Кіркоров звернувся до Крістіни Орбакайте з нагоди її дня народження, а також похвалив її нову пісню

Такий пост він зробив на своїй сторінці в Instagam, і записав спеціальне відео, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз).

«Христина, з днем народження!💃🏼 Будь зі СВОБОДОЮ на ТИ! Все як у твоій новій пісні!🎶 Будь вільна у думках і діях, багата душею, серцем кохана, хранима силами неба, зігріта променями кохання і шалено щаслива в міцних обіймах!🙌🏽 Сумую, ціную і люблю. Чекаємо тебе всією родиною», - написав співак.

Також він опублікував відео привітання.

«Красива, жіночна, кохана, ми тебе дуже любимо! Христиночко, з Днем народження… Я дуже тебе чекаю, дуже тобою дорожу. І дуже тебе чекаємо у Москві, повертайся скоріше», - каже Кіркоров відео разом своїми дітьми.

Зазначимо, Крістіна Орбакайте в честь свого дня народження презентувала нову пісню під назвою "Свобода". Композицію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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