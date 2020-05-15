48-летняя российская певица Кристина Орбакайте показала, как готовит гречку для своей 8-летней дочки Клавы

Как передает Politeka.net, артистка сняла на своей кухне ролик для телешоу "Модный приговор" и выложила его в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Орбакайте пожаловалась, что высыпаться в изоляции ей не удается, так как дочка ходит во второй класс и приходится рано вставать из-за онлайн-обучения. Кроме того, надо успеть накормить ребенка.

Так что Кристина с вечера начала готовить Клаве на завтрак гречку. Певица предстала в синей пижаме (рубашке и штанах), с собранными сзади волосами и ярким макияжем. Орбакайте запарила крупу, укутав кастрюлю в два полотенца, да еще и в плед, оставив в таком виде до утра. Перед тем, как подать блюдо, Орбакайте залила кашу миндальным молоком (как любит ее дочь) и посыпала ягодами.

"Специально для программы @modniy.tv Мой лайфхак для завтрака🥣🥛", - подписала ролик звезда.

Стоит отметить Клава с улыбкой отнеслась к маминому сюрпризу. Правда, мнения поклонников по поводу лайфхака Кристины разделились.

"Мне кажется из всех артистов, Кристина очень очень положительная, не зазнавшаяся. Простая. Однажды в поезде ехали и Кристина зашла в вагон СВ, так как обычный человек, без высокомерия..."

"Как всё наиграно. Такое ощущение, что только Кристина знает рецепт приготовления гречки😄"

"Наконец звезды на кухне, это класс... 💓💓"

"А чего Клавуся не попробовала даже?🤔"

"Ого-го, мне нравится этот лайфхак, пойду пробовать ✌️❤️"

"Такая милая доча! Очень похожа на вас в детстве, Кристина!"

"Гречка с ягодами....???Кристиночка,лучше пой,кухня не твоё!!😢"

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