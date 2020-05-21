Популярная украинская певица, экс-солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер поделилась с поклонниками страстными фотографиями

Подборку ярких снимков звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Мейхер предстала в двух образах – нежной девушки и роковой женщины. На первой съемке она была одета в нежное белое платье с рюшами и белую шляпку. Красотка обнимала себя руками и улыбалась. Второй образ был совершенно противоположным. Мейхер была одета в откровенный костюм, который обнажал все ее прелести. Красная шляпка дополнила дерзкий лук.

«Открой двери в неизвестное, прекрасное будущее...

О том, что заставляет отрывисто дышать.

Нескладно шепчет, замирает на полутоне.

Вскользь улавливаешь волну отчаянья», - написала свой стих Надежда, поделившись видео, в котором его прочла.

За два часа видео с фото Мейхер посмотрели почти 4 тысячи раз. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.

«Шляпа просто вау, она очень идёт Вам», «Надежда прекрасный слог и красивые строки. Фотографии ваши очень страстные и умные», «Голос оооочень красивый», «Надя, ты прекрасный и милый человечек», «Роскошная», «Просто огонь», «Вы такая разная и всегда Прекрасная», «Леди», «Очень красиво, прям до мурашек», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Надя Мейхер забыла про стыд и показала свои «дыньки» крупным планом: декольте аж расходится.

Как сообщала Politeka, мокрая Надежда Мейхер без белья едва удержала пышные формы, горячие кадры: «Влечение…».

Также Politeka писала, что Мейхер без лифчика показала, за что ее взяли в "ВИА Гру": "А у вас талант, милочка".