View this post on Instagram

Открой двери в не известное, прекрасное будущее... &&& О том, что заставляет отрывисто дышать. Нескладно шепчет, замирает на полутоне. Вскользь улавливаешь волну отчаянья . Скорбя о прошлом, Оставляешь надежду будущему. Услышав внутренний голос, Ловишь мгновение, не надеясь, что повториться. Оберегаешь то, что завтра будет не уместно. Вдохни «свежий» воздух, Ведь тебя ждут перемены. ( автор Надежда Мейхер @nadyameiher ) #поэзия21века #надеждамейхер #автор #нашебудущее