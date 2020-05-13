Известная украинская певица, экс-солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер показала, чего она достигла при помощи тренировок

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм видео с занятий, передает Politeka.net. Красотка была одета в спортивную одежду, она стояла возле перил и делала все, что говорил ей тренер. В конце упражнения она села на шпагат.

«Несколько лет назад, когда я решила ради своего музыкального спектакля «Historia de Un Amor» вернуться в классику, чтобы возобновить танцевальную форму, я даже представить не могла с чем столкнусь», - призналась Мейхер.

Она рассказала поклонникам, что всегда вела активный образ жизни, иногда занималась в спортзале, ходила на плавание и аэробику. Кроме этого, в школе артистка занималась танцами профессионально.

«Какое же было мое удивление, когда не смогла правильно поднять ногу на 45 градусов, плохая выворотность ног, а гран батманы были совсем не те, что по молодости)))И пошли долгие занятия», - отметила Мейхер.

Она отметила, что садиться на шпагат ей было легко, так как она умеет мысленно расслаблять мышцы в тех местах, где они не поддаются.

В комментариях звезде оставили множество комплиментов и даже сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой.

«Молодец) красиво», «Наденька очень красиво. Только не станьте похожей на Волочкову», «Классно», «Восхищаюсь», «Ммм персик», - пишут пользователи сети.

Напомним, что обворожительная Мейхер повертелась в бесстыжем платье перед камерой: "Надежда, какая же вы...".

Как сообщала Politeka, Надя Мейхер забыла про стыд и показала свои «дыньки» крупным планом: декольте аж расходится.

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