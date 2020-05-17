Певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер сверкнула прелестями в пикантном наряде

Как передает Politeka.net, соответственный снимок она опубликовала на своей страничке в Facebook.





На кадре певица предстала в длинном черном платье, которое подчеркнуло ее внушительные формы. Заняв игривую позу, певица продемонстрировала оголенные плечи и, судя по фото, певица не одела лифчик.

Кроме того, она поделилась с поклонниками своим новым стихотворением. Может именно благодаря этому таланту она в свое время блистала в составе группы "ВИА Гра".

В комментариях под постом поклонники оценили не только ее соблазнительные изгибы, но и глубину души.

"Красота завораживает, и я не перестаю удивляться, как столь привлекательная внешность сочетается с не менее красивой душой", "Богиня", "Вы очень красивая девушка", "Классный стих!!! Мне правда очень понравился! Супер!!! А у вас талант милочка", - писали под постом Мейхер.





Стоить отметить, что это не первый раз, когда Надежда делится своими стихами.

Ранее, рифмованные строки артистка разбавила своими фотографиями с прогулки в лесу. Перед фанатами она предстала без грамма макияжа и с широкой улыбкой на лице.

Напомним, 38-летняя Надежда Мейхер впервые показала своего юного возлюбленного.

А еще Politeka писала, что похудевшая Мейхер задрала ногу выше Волочковой.

Также Politeka сообщала, что Мейхер вывалила пышное богатство и прильнула к знойному красавчику.



