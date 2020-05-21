Популярна українська співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер поділилася з шанувальниками пристрасними фотографіями

Добірку яскравих знімків зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Мейхер постала в двох образах – ніжної дівчини і фатальної жінки. На першій зйомці вона була одягнена в ніжне біле плаття з рюшами і білий капелюшок. Красуня обіймала себе руками і посміхалася. Другий спосіб був абсолютно протилежним. Мейхер була одягнена у відвертий костюм, який оголював всі її принади. Червоний капелюшок доповнив зухвалий лук.

«Открой двери в неизвестное, прекрасное будущее...

О том, что заставляет отрывисто дышать.

Нескладно шепчет, замирает на полутоне.

Вскользь улавливаешь волну отчаянья», - написала свій вірш Надія, поділившись відео, в якому його прочитала.

За дві години відео з фото Мейхер подивилися майже 4 тисячі разів. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

«Капелюх просто вау, він дуже личить Вам», «Надія прекрасний слог і красиві рядки. Фотографії ваші дуже пристрасні і розумні», «Голос дуууже гарний», «Надя, ти прекрасний і милий чоловічок», «Розкішна», «Просто вогонь», «Ви така різна і завжди Прекрасна», «Леді», «Дуже красиво, прям до мурашок», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Надя Мейхер забула про сором і показала свої «диньки» крупним планом: декольте аж розходиться.

Як повідомляла Politeka, мокра Надія Мейхер без білизни ледве втримала пишні форми, гарячі кадри: «Потяг…».

Також Politeka писала, що Мейхер без ліфчика показала, за що її взяли у "ВІА Гру": "А у вас талант, дорогенька".