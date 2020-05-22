Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", предстала в соблазнительном виде

Красотка имеет армию поклонников, которые создают странички, посвященные ей, пишет Politeka.net.

Так, в одной из групп опубликовали снимок, где Серябкина позирует с мороженым в руках. Звезда надела черное облегающее платье с декольте, открывающем виды на ее грудь.

Наряд был на молнии, поэтому Ольга позволила себе расстегнуть и показать немного лишнего.

Звезда распустила волосы, и закинула одну часть за ушко, посветив длинной блестящей сережкой.

Завершили образ певицы различные украшения и макияж с акцентом на глаза.

Ольга пристально смотрела в камеру, поднеся к губам пломбир в шоколаде.

"Лето", - подписан кадр.

За 15 часов пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Эхх вот бы сейчас мороженое бахнуть...", "Вкусное ?", "Хоть одна фотка есть с улыбкой???", "Любишь сладкое 😍😍😍", "Простому челу", "И тает сливочный пломбир😁", "ммм,мороженка👍😌", "Очаровашка", "Приятно ,когда Оля ест мороженое , прелесть !!!", "Солнышко)жарко,,а в Столице холод и серость)", "Жара стоит😍", "Ты такая горячая... И прекращай возбуждать, Оля! Хотя, нет, лучше не останавливайся", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина предстала, вероятно, обнаженной, укутавшись в одеяло.

Звезда слегка расставила ноги с ярким педикюром. Она опустила одну руку между коленями, а другую поднесла к приоткрытым губам.

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина сидела за рулем автомобиля и соблазнительно пыталась его завести. Она высовывала язык, и томно смотрела в кадр. В итоге машину она завела с полуоборота.

Напомним, что Ольга Серябкина поразила внешностью в одном белье: "Кто тебя создал такую?".

Как сообщала Politeka, Ольга Серябкина сняла штаны и повертелась перед камерой: "Не заболей, худышка".

Также Politeka писала, что Ольга Серябкина посветила роскошным бюстом в порванной маечке: "Торчком".