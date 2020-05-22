Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", предстала в соблазнительном виде
Красотка имеет армию поклонников, которые создают странички, посвященные ей, пишет Politeka.net.
Так, в одной из групп опубликовали снимок, где Серябкина позирует с мороженым в руках. Звезда надела черное облегающее платье с декольте, открывающем виды на ее грудь.
Наряд был на молнии, поэтому Ольга позволила себе расстегнуть и показать немного лишнего.
Звезда распустила волосы, и закинула одну часть за ушко, посветив длинной блестящей сережкой.
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Завершили образ певицы различные украшения и макияж с акцентом на глаза.
Ольга пристально смотрела в камеру, поднеся к губам пломбир в шоколаде.
"Лето", - подписан кадр.
За 15 часов пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.
"Эхх вот бы сейчас мороженое бахнуть...", "Вкусное ?", "Хоть одна фотка есть с улыбкой???", "Любишь сладкое 😍😍😍", "Простому челу", "И тает сливочный пломбир😁", "ммм,мороженка👍😌", "Очаровашка", "Приятно ,когда Оля ест мороженое , прелесть !!!", "Солнышко)жарко,,а в Столице холод и серость)", "Жара стоит😍", "Ты такая горячая... И прекращай возбуждать, Оля! Хотя, нет, лучше не останавливайся", - написали пользователи сети.
Напомним, Оля Серябкина предстала, вероятно, обнаженной, укутавшись в одеяло.
Звезда слегка расставила ноги с ярким педикюром. Она опустила одну руку между коленями, а другую поднесла к приоткрытым губам.
Ранее сообщалось, что Оля Серябкина сидела за рулем автомобиля и соблазнительно пыталась его завести. Она высовывала язык, и томно смотрела в кадр. В итоге машину она завела с полуоборота.
Напомним, что Ольга Серябкина поразила внешностью в одном белье: "Кто тебя создал такую?".
Как сообщала Politeka, Ольга Серябкина сняла штаны и повертелась перед камерой: "Не заболей, худышка".
Также Politeka писала, что Ольга Серябкина посветила роскошным бюстом в порванной маечке: "Торчком".