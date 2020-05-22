Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", з'явилася в спокусливому вигляді
Красуня має армію прихильників, які створюють сторінки, присвячені їй, пише Politeka.net.
Так, в одній з груп опублікували знімок, де Серябкіна позує з морозивом в руках. Зірка одягла чорну облягаючу сукню з декольте, що відкриває види на її груди.
Наряд був на блискавці, тому Ольга дозволила собі розстебнути і показати трохи зайвого.
Зірка розпустила волосся, і закинула одну частину за вушко, посвітивши довгою блискучою сережкою.
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Завершили образ співачки різні прикраси і макіяж з акцентом на очі.
Ольга пильно дивилася в камеру, піднісши до губ пломбір в шоколаді.
"Літо", - підписаний кадр.
За 15 годин пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.
"Ехх от би зараз морозиво бахнути...", "Смачне ?", "Хоч одна фотка є з усмішкою???", "Любиш солодке 😍😍😍", "Простому чолу", "І тане вершковий пломбір😁", "ммм,морозиво👍😌", "Чарівна", "Приємно ,коли Оля їсть морозиво , краса !!!", "Сонечко)жарко, а в Столиці холод і сірість)", "Спека стоїть😍", "Ти така гаряча... І припиняй збуджувати, Олю! Хоча, ні, краще не зупиняйся", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Оля Серябкіна з'явилася, ймовірно, голою, загорнувшись у ковдру.
Зірка злегка розставила ноги з яскравим педикюром. Вона опустила одну руку між колінами, а іншу піднесла до відкритих губів.
Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна сиділа за кермом автомобіля і спокусливо намагалася його завести. Вона висувала язик, і замріяно дивилася в кадр. У результаті машину вона завела з півоберту.
Нагадаємо, що Ольга Серябкіна вразила зовнішністю в одній білизні: "Хто тебе створив таку?".
Як повідомляла Politeka, Ольга Серябкіна зняла штани і покружляла перед камерою: "Не захворій, худенька".
Також Politeka писала, що Ольга Серябкіна посвітила розкішним бюстом в подертій маєчці: "Сторчма".