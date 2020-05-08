Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", всегда выглядит просто соблазнительно

В этот раз артистка предстала в маленькой майке на голое тело, пишет Politeka.net. Соответствующее фото обнародовали в фан-группе Серябкиной в Инстаграм.

На снимке Оля предстала в обрезанной майке, сквозь которую выпирали сочные прелести. В частности длина топика была настолько смелой, что можно было разглядеть часть груди знаменитости.

Оля выгнулась, приподняв руки и схватившись за затылок. Красотка смотрела в камеру, приоткрыв губы.

Отметим, даже несмотря на то, что фото черно-белое, можно было заметить насколько макияж яркий, особенно были подчеркнуты губы.

"Я проявляю уважение к тем, кто этого заслуживает. Во всех остальных случаях достаточно вежливости", - подписано фото.

Почти за сутки пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"🔥🔥🔥красотка", "Да и вежливости не все заслуживают", "такая прекрасная", "Красотулька сладкая!💖💖💖💖💖💖", "Грудь прекрасна, но лицо, точнее твоя мимика меня завораживает. Как ты бровями разговариваешь))) обожаю", "🌟 Ух ты, какая Оленька хорошенькая 👏🌞👌", "Торчком", "Вот за это тебя и люблю ❤️", "Замерзла?)","А у Анечки классная маечка.🙌😂🙌", "Огогошечки 😮", "🔥🔥🔥 огонь👏", "Шикарная))", "Крутая!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина предстала в розовом прозрачном топе, сквозь, который было видно купальник артистки. Также звезда позировала в плавках-бикини.

Звезда предстала, стоя спиной к фотографу. Красотка обернулась к камере и улыбнулась.

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