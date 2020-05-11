Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", предстала в необычном образе

Красотка ни раз удивляла своих поклонников, пишет Politeka.net. Теперь певица появилась без штанов.

Красотка позировала в красной рубашке и черном длинном плаще, который прикрыл самое интимное. Также Оля была в резиновых сапогах и очках.

"Лето близко ☀️⚔️", - подписала Ольга снимки.

Всего за 45 минут пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

" На стиле😏", "Очень красивая", "Ой какой лук🔥🔥", "Хочется купаться", "Не заболей, худышка", "У нас уже 31 жаришка👍🌝", "Крутая😎 Ты Оль наше лето💚❤", "Красотка 👍", "Надеюсь, лето мы проведём так, как хотелось бы, а не так, как мы проводим весну🙏🏻💔", "Оленька, это так и так понятно, что я тебя очень люблю. Мне важно только ты. Кисуля дорогая, пойми это, я уже 3 года люблю тебя. 💥💎❤❤❤💋🌹🌹🌹", "Обожаю твой стиль 😘❤️❤️❤️", "На море хочется", "Ужасно.... Раньше такая красивая была, а сейчас🤦‍♀️", "Красотка!!!!!!!!!❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина предстала в обрезанной майке, сквозь которую выпирали сочные прелести. В частности длина топика была настолько смелой, что можно было разглядеть часть груди знаменитости.

Певица выгнулась, приподняв руки и схватившись за затылок. Красотка смотрела в камеру, приоткрыв губы.

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина позировала без белья вместе с подругой, прижавшись при этом к ее спине.

Пикантные места девушка прикрывает руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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