Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна розтягнулася в незвичайній позі заради ефектних кадрів
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала новий ролик на своїй сторінці в Instagram (щоб помилуватися, скрольте сторінку вниз).
У ролику Нікітіна розвалилася на дивані і їсть чіпси. Але просто так сидіти нецікаво, тому артистка продемонструвала свою розтяжку в різних позах. Так на одному з кадрів гумористка робить поперечний шпагат, стоячи на голові, а на іншому - підтягла ногу до голови.
"Я, наприклад, не втрачаю час даремно, і разом з переглядом і поїданням улюблених чіпсів займаюся розтяжкою.😋 А як ти дивишся кіно на дивані?", - поцікавилася вона в описі до ролика.
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Користувачів соціальної мережі приємно здивували здібності Нікітіної:
"Я в шоці, як ви вниз головою їли??? Їжа не випадала, а то стравохід в іншій стороні))))"; "Це нереально... 🙄🙄🤔"; "Зручно?😄😉"; "Вау, це неймовірна та прекрасна гнучкість, абсолютний захват".
Варто відзначити, що для відео Катерина Нікітіна вбралася зовсім по-домашньому, на ній простора сіра піжама, яка не сковує рухів.
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