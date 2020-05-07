Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала соблазнительные образы на пляже

На фото Лера позировала в черном купальнике с открытой спиной и пятой точкой, а образ дополнила очками. На первом фото Товстолес стояла, выгнув спинку, а на втором - валялась на песке. На кадре можно увидеть воду, пляж и холм, ведь звезда тогда отдыхала на море вместе с другой "кварталовкой" - Мартой Адамчук, которая и делала эти фотографии, как указала сама девушка. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страницу "Квартала" и Леру Товстолес.

Фанаты не комментировали публикации, а на фан страничке поставили только 10 лайков, среди которых был и Леры. Но так и хочется спросить, оголенная пятая точка на пляже - это законно?.

Ранее мы сообщали, что одна из звезд "Квартал 95", актриса и юмористка Лера Товстолес опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видео "драки", в которой участвовали все актрисы проекта. Досталось даже недавно родившей Вере Кекелии, а также ее коллегам Марте Адамчук, Элине Мбани, Александре Машлятиной и другим.

Сообщалось, что Лера Товстолес в точности повторила макияж, который любила делать еще на первом курсе.

Артистка поделилась свежим фотоколлажем в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала свою внешность семилетней давности. Красотка постаралась повторить именно тот макияж, который любила делать раньше - "на все случаи жизни".

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