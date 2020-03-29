Известная российская певица Анна Семенович засветила пышное декольте на камеру
На кадрах Семенович позировала в черном шелковом халатике, из под которого выглядывало кружево, вероятно, нижнее белье. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Кадр она опубликовала в сториз в инстаграм.
Кроме ее яркого макияжа, с которым, по всей видимости, она сидит дома и красится только для того, чтобы записать несколько видео для своего микроблога, в глаза бросается и ее пышное декольте. Массивную грудь певицы и телеведущей обрамляет черное кружево.
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Обращение к поклонникам Семенович записала в ванной комнате в своей квартире. Также на заднем фоне стоят ее личные средства для принятия ванной.
На видео в сториз она отметила важность оставаться дома и не подвергать опасности близких.
Напомним, что ранее Анна Семенович позировала в спортивной обтягивающей футболке. Анна снимала себя сверху и рассказала, как занята кардио, пока находится дома. Волосы в этот раз певица собрала в хвост, а над головой прилепила значок домика. Язык на кадре у артистки был высунут.
Ранее мы сообщали, что некогда участница популярного музколлектива "Блестящие", а теперь сольная исполнительница Анна Семенович показала в соцсети эффектный снимок. Так экс-блестящая позировала в золотистом платье плотной тканевой текстуры с глубоким декольте и разрезом в районе ног. Анна уверенно смотрела перед собой, образ дополнили же пышная укладка и массивные украшения на артистке:
«Я уже привыкла к домашнему режиму , но на долго ли меня хватит , вот в чем вопрос 😂😅 В рабочем ритме мне никогда не хватает время на быт…», - пишет звезда сцены под фото.
Напомним, аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото
А еще Politeka писала, что Семенович плюнула на все и ушла на карантин с двумя любимыми мужчинами
Также Politeka сообщала, что бесстыжая Семенович подняла платье и показала, чем наградила ее природа