Известная российская певица Анна Семенович засветила пышное декольте на камеру

На кадрах Семенович позировала в черном шелковом халатике, из под которого выглядывало кружево, вероятно, нижнее белье. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Кадр она опубликовала в сториз в инстаграм.

Кроме ее яркого макияжа, с которым, по всей видимости, она сидит дома и красится только для того, чтобы записать несколько видео для своего микроблога, в глаза бросается и ее пышное декольте. Массивную грудь певицы и телеведущей обрамляет черное кружево.

Обращение к поклонникам Семенович записала в ванной комнате в своей квартире. Также на заднем фоне стоят ее личные средства для принятия ванной.

На видео в сториз она отметила важность оставаться дома и не подвергать опасности близких.

Напомним, что ранее Анна Семенович позировала в спортивной обтягивающей футболке. Анна снимала себя сверху и рассказала, как занята кардио, пока находится дома. Волосы в этот раз певица собрала в хвост, а над головой прилепила значок домика. Язык на кадре у артистки был высунут.

Ранее мы сообщали, что некогда участница популярного музколлектива "Блестящие", а теперь сольная исполнительница Анна Семенович показала в соцсети эффектный снимок. Так экс-блестящая позировала в золотистом платье плотной тканевой текстуры с глубоким декольте и разрезом в районе ног. Анна уверенно смотрела перед собой, образ дополнили же пышная укладка и массивные украшения на артистке:

«Я уже привыкла к домашнему режиму , но на долго ли меня хватит , вот в чем вопрос 😂😅 В рабочем ритме мне никогда не хватает время на быт…», - пишет звезда сцены под фото.

Напомним, аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото

А еще Politeka писала, что Семенович плюнула на все и ушла на карантин с двумя любимыми мужчинами

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Семенович подняла платье и показала, чем наградила ее природа