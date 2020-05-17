Російська співачка і актриса Анна Семенович поступово забуває, як доглядати за собою на карантині
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз сторінки).
Анна Семенович вийшла прогулятися на природу і записала ролик для своїх шанувальників. Актриса позує на тлі річки, а сильний вітер розпатлав її волосся. Зірка звернула увагу, що не зробила манікюр, і попросила не звертати на це уваги.
"Вітер, вітер, ти могутній, ти ганяєш зграї хмар. Вийшла погуляти, нарвала кульбаб і посилаю вам поцілунки. На манікюр не дивіться, давно його не було. Всім гарного настрою, я вас люблю", - сказала вона в ролику.
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В описі Анна Семенович нагадала, що напередодні відзначала день народження, а тому подякувала фанатів за привітання. Користувачі соціальної мережі відповіли їй в коментарях. Багатьох вразив зовнішній вигляд і позитивний настрій співачки:
"Ти коли худнути почнеш?"; "Така весела, на позитиві 👍👍🔥🔥🔥😘"; "Шикарна Жінка🌟"; "Позитивна ви наша красуня"; "Аннушка ще раз З Днем Народження вас! Всього вам самого доброго і світлого❤️"; "Дякую Аннечка за позитив 👏👌😚🌹".
Варто відзначити, що Ганні Семенович вже виповнилося 40 років.
Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".
Також Politeka писала, що Анна Семенович потрясла "диньками" на біговій доріжці: "Тільки не зупиняйся".