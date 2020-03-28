Известная российская певица Анна Семенович показала новое фото в Инстаграм
На кадрах Семенович позировала в спортивной обтягивающей футболке. Анна снимала себя сверху и рассказала, как занята кардио, пока находится дома. Волосы в этот раз певица собрала в хвост, а над головой прилепила значок домика. Язык на кадре у артистки был высунут. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии. Все из-за того, что Семенович опубликовала кадры в сторис Инстаграма, где такой функции не предусмотрено.
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Ранее мы сообщали, что некогда участница популярного музколлектива "Блестящие", а теперь сольная исполнительница Анна Семенович показала в соцсети эффектный снимок.
Так экс-блестящая позировала в золотистом платье плотной тканевой текстуры с глубоким декольте и разрезом в районе ног. Анна уверенно смотрела перед собой, образ дополнили же пышная укладка и массивные украшения на артистке:
«Я уже привыкла к домашнему режиму , но на долго ли меня хватит , вот в чем вопрос 😂😅 В рабочем ритме мне никогда не хватает время на быт…», - пишет звезда сцены под фото.
Напомним, аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото
А еще Politeka писала, что Семенович плюнула на все и ушла на карантин с двумя любимыми мужчинами
Также Politeka сообщала, что бесстыжая Семенович подняла платье и показала, чем наградила ее природа