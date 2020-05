Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, соблазнила формами в кружевном белье

Девушка в этот раз решила примерить необычный наряд, состоящий из кружевного белья и белоснежных чулок. Из-за пышных форм, загорелой кожи и неестественно белых волос Анастасия и правда стала похожа на одну из Кардашьян. Звезде удалось поразить фанатов в очередной раз, сообщает Politeka.

Так, молодая знаменитость решила покорить необычным образом, более напоминающим кукольный. Квитко, как правило, любит баловаться с образами и примерять все более смелые и дерзкие крошечные бикини.

Как и ожидалось, в этот раз фанаты положительно отреагировали на новый и довольно горячий наряд модели:

«😍😍😍😍😍👅👅👅🔥🔥🔥🔥идеально, такая смелая», «выглядит эффектно❤️🔥🔥», «Просто невероятная👏👏👏👏👏🔥🔥🔥», «белая королева, кружит голову малышка😋😋👑👑», «Omg you’re so sweet ,pretty, hot and sexy 🍒🍑🔥😍😘💋❤️», «Мне нравится этот стиль, класс», «ох, малышка, ты такая милая», «Oh God not baby you are the best», «Милые персики».

Девушка прославилась благодаря рекламе нижнего белья, показывая идеальные фотосъемки на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз молодая знаменитость удивила фото с новом образе.

Так, до этого девушка предстала перед фанатами в крошечном купальнике со стильными кольцами на груди, которые едва ли удерживают топ Анастасии. При этом принт на одежде Квитко весьма экстравагантный - из ярких оттенков, смешанных друг с другом. Девушка выглядит особенно ярко на фоне солнечного пляжа, а ее глаза скрывают солнцезащитные очки.

При этом светлые волосы Анастасия оставила распущенными, в последнее время модель предпочитает естественные образы с акцентом на ее фигуру. Поклонники отметили, что напряжение у этого купальника "на пределе", намекая на то, какие большие формы у девушки.

