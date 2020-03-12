Звезда показала, за что ее полюбили мужчины

Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила выбором наряда для похода в кафе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Доброе утро», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Квитко сидит за столом в кафетерии. На девушке надета кофта с глубоким декольте, которое максимально оголяет ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это бомбы! Сейчас выпадут же!», «божественный вид», «это фото заряжает энергией», «ты невероятная и сумасшедшая», «на это можно смотреть вечно», «так выглядит наслажденье», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Анастасия Квитко, известна как «русская Ким Кардашьян», покорила сеть откровенными фото

Известная модель фотоблогер Instagram Анастасия Квитко, которую СМИ называют «русской Ким Кардашьян», порадовала поклонников пикантными снимками. Как сообщает Politeka, она опубликовала фото на своей странице в микроблоге Instagram.

Квитко продемонстрировала пышные формы в крохотном бикини из сетки, дополнив образ чулками и болеро.

Многочисленные поклонники Квитко, которых насчитывается свыше 10 миллионов, пришли в восторг от публикации модели. В комментариях они оставили восхищенные отзывы от ее тела.

«Настя, в сеточке шикарно выглядишь», «ты всегда будешь красивой!!!», «Супер», «красивая», «хорошая пуся», «Ты самая лучшая и самая милая красавица, офигенная принцесса, так сильно люблю тебя!», «Настя самая красивая девушка земли!», – пишут в сети.

Напомним, что украинская Кардашьян опозорилась с пластикой

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян сняла с себя абсолютно все

Politeka ранее информировала, что украинская Кардашьян разозлила сеть пошлым фото