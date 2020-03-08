Модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала пикантный снимок

Как передает Politeka.net, популярная российская регулярно делится соблазнительными кадрами на своей страничке в Instagram.

И этот раз не стал исключением.

На кадре она предстала в миниатюрном топе, который идеально подчеркнул ее внушительную грудь. А черные обтягивающие брюки едва не разошлись по швам от подросшей пятой точки модели. Образ Анастасия дополнила утонченной сумочкой.

Такая фигура может нравится не всем, но формы Квитко вновь свели с ума ее подписчиков. Всего за несколько часов данный снимок собрал почти десять тысяч лайков.

Не так давно модель также опубликовала довольно горячее видео.

Модель продемонстрировала все мастерство «тверка». Действия бомбического выступления проходили на яхте.

С такими неимоверными формами танец вышел во истину захватывающим.

Стоить отметить, что сравнивают Анастасию с Ким не только из-за похожих форм, но и из-за их общей любви к фотошопу. Пользователи не раз ловили девушку на ретуши фигуры.



Как ни странно, но многие модели с их идеальными параметрами тоже не могут устоять перед искушением убрать с боков пару сантиметров с помощью фотошопа.

