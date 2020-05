Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, спокусила формами в мереживній білизні

Дівчина в цей раз вирішила приміряти незвичайний наряд, що складається з мереживного білизни і білосніжних панчох. Через пишні форми, засмаглу шкіру і неприродно білого волосся Анастасія та правда стала схожа на одну з Кардашьян. Зірці вдалося вразити фанів в черговий раз, повідомляє Politeka.

Так, молода знаменитість вирішила підкорити незвичайним чином, більш нагадує ляльковий. Квітко, як правило, любить балуватися з образами і приміряти все більш сміливі і зухвалі крихітні бікіні.

Як і очікувалося, у цей раз фанати позитивно відреагували на новий і досить гарячий наряд моделі:

«😍😍😍😍😍👅👅👅🔥🔥🔥🔥ідеально, така смілива», «виглядає ефектно❤️🔥🔥», «Просто неймовірна👏👏👏👏👏🔥🔥🔥», «біла королева😋😋👑👑», «Omg you’re so sweet ,pretty, hot and sexy 🍒🍑🔥😍😘💋❤️», «Мені подобається цей стиль, клас», «ох, мала, ти така мила», «Oh God not baby you are the best», «Милі персики».

Дівчина прославилася завдяки рекламі нижньої білизни, показуючи ідеальні фотозйомки на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Цього разу молода співачка здивувала фото з новому образі.

Так, до цього дівчина постала перед фанатами в крихітному купальнику зі стильними кільцями на грудях, які чи утримують топ Анастасії. При цьому принт на одязі Квітко вельми екстравагантний - з яскравих відтінків, змішаних один з одним. Дівчина виглядає особливо яскраво на тлі сонячного пляжу, а її очі приховують сонцезахисні окуляри.

При цьому світле волосся Анастасія залишила розпущеним, останнім часом модель віддає перевагу природні образи з акцентом на її фігуру. Шанувальники відзначили, що напруга у цього купальника "на межі", натякаючи на те, які великі форми у дівчини.

