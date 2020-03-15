Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эбигейл Рэтчфорд показала сногшибательные объемы в пикантном купальнике

Как сообщает Politeka.net, популярность Эбигейл началась, когда девушка завела страницу в Instagram и начала постить откровенные фото – в купальниках, в нижнем белье, в пикантных нарядах.

Эбигейл Рэтчфорд начали приглашать на съемки для мужских журналов и модных брендов. И это неудивительно – с такими данными, как у этой девушки, вряд ли стоит заниматься чем-то еще. Пользователи сети приходят в полный восторг от каждого снимка пышнотелой красавицы. Они буквально засыпают ее комментариями: "горячо", "осторожно, взрывоопасная красота", "Красота невыносимая" и прочее.

На новом фото модель позирует в соблазнительном купальнике, едва прикрывающем ее знаменитые формы. Впрочем, сама Эбигейл не особо старается их прикрывать, даже напротив – она позирует, соблазнительно прогибаясь и делая акцент на пышной груди, тонкой талии и выдающихся ягодицах.

Завершают выдающийся образ бита, которую она держит в руках. Волосы модель распустила, а от макияжа также решила не отказываться.

Модель лишила своих поклонников возможности оставлять комментарии и лайки под откровенным фото, ведь его девушка показала на своей странице в Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что модель Эбигейл Рэтчфорд предстала перед поклонниками сразу в нескольких откровенных образах - самым эффектным оказался тот, где она покрасовалась в белье.

Так модель позировала в открытом спецодежде розового цвета, топе и лосинах, которые просвечивают, а также сапогах и черном белье с телесными вставками, пояске с подвязками и в весьма вызывающей позе при этом.

Отметим, что возможности прокомментировать эти снимки Эби у ее фанов не было, но ранее они писали, что модель такая красавица, что "аж дух захватывает" и что та постит "бомбезные кадры".

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.