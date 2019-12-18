Инста-дива Эбигейл Рэтчфорд завела сеть пикантными фото
Как пишет Politeka.net , 27-летняя американская модель является обладательницей роскошных форм, что сделало ее одной из высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в сети. Кроме того, умение подать себя и тонко чувствовать свою аудиторию помогло ей раскрутить свой личный профиль в социальных сетях.
В микроблоге девушка делиться яркими снимками откровенного характера. Этот раз не стал исключением. Так как модель выложила очередную порцию соблазнительных снимков.
Главное за ночь: переворот с курсом валют, новый налог для украинцев и переговоры Путина с Макроном
Виктор Павлик вывел в люди свою молодую любовницу, личные кадры: «и смешно, и грешно»
Бузова, засветив формы, устроила знойные танцы: "Здесь грудь нужна!"
Никитюк и Седокова померялись своими достоинствами без белья: "горячие штучки"
На них Эби в кружевном наряде и при ярком макияже демонстрирует свое роскошное декольте.
"Какое больше нравится?" 😋» - игриво задала вопрос своим подписчикам Эбигел.
Фанаты не заставили себя долго ждать и мигом принялись с восторгом и восхищением комментировать снимки. Фотографии так им понравились, что они не поскупились на лайки, число которых перевалило за 99 тысяч.
Ранее мы рассказывали о том, что эта красотка родом из Пенсильвании. В свое время она вынуждена была работать на трех работах, чтобы прокормиться, однако как только она завела страницу в Instagram, все изменилось. Знойную брюнетку с роскошной фигурой и лицом ангела заметили самые крупные бренды, и уже вскоре она стала востребованной фотомоделью, рекламируя купальники и нижнее белье.
Умение подать себя и тонко чувствовать свою аудиторию сделали ее одной из самых популярных девушек в соцсети.
Напомним, знойная брюнетка Эбигейл Рэтчфорд сразила наповал новым фото.