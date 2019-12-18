Инста-дива Эбигейл Рэтчфорд завела сеть пикантными фото

Как пишет Politeka.net , 27-летняя американская модель является обладательницей роскошных форм, что сделало ее одной из высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в сети. Кроме того, умение подать себя и тонко чувствовать свою аудиторию помогло ей раскрутить свой личный профиль в социальных сетях.

В микроблоге девушка делиться яркими снимками откровенного характера. Этот раз не стал исключением. Так как модель выложила очередную порцию соблазнительных снимков.

На них Эби в кружевном наряде и при ярком макияже демонстрирует свое роскошное декольте.

"Какое больше нравится?" 😋» - игриво задала вопрос своим подписчикам Эбигел.

Фанаты не заставили себя долго ждать и мигом принялись с восторгом и восхищением комментировать снимки. Фотографии так им понравились, что они не поскупились на лайки, число которых перевалило за 99 тысяч.

Ранее мы рассказывали о том, что эта красотка родом из Пенсильвании. В свое время она вынуждена была работать на трех работах, чтобы прокормиться, однако как только она завела страницу в Instagram, все изменилось. Знойную брюнетку с роскошной фигурой и лицом ангела заметили самые крупные бренды, и уже вскоре она стала востребованной фотомоделью, рекламируя купальники и нижнее белье.

Умение подать себя и тонко чувствовать свою аудиторию сделали ее одной из самых популярных девушек в соцсети.

Напомним, знойная брюнетка Эбигейл Рэтчфорд сразила наповал новым фото.

Как сообщала Politeka, сочная Эбигейл Рэтчфорд показала все свои красоты в микро-купальнике: "падший ангел"