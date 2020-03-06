Звезда показала, за что ее полюбили мужчины

Модель Эбигейл Рэтчфорд в откровенном платье засветила роскошные формы, едва не разорвав наряд

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу в Instagram звезды.

«Стиль 80-х», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что а опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в платье с глубоким декольте, которое едва вмещает роскошные формы девушки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Богиня», «Сейчас выпадут, держи их!», «Вот это огромные прелести – бомба!», «это слишком горячо», «настоящее наслажденье», «на тебя можно смотреть вечно», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым откровенным снимком в мини-белье.

«Ух, малышка, ты прекрасна», - коротко говорится в подписи.

На опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в крохотном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Бомба!», «чистое наслаждение», «вот это изгибы!», «невероятная! Обожаю такие кадры», «сочно, нет слов», - пишут они.

Как сообщалось ранее, одна из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья, модель и актриса из США Эбигейл Рэчтфорд восхитила сеть новым снимком

На этот раз жгучая брюнетка продемонстрировала свои длинные стройные ноги в смелом образе.

На снимке 27-летняя красотка позирует на стуле в розово-голубом боди и туфлях на высоком каблуке нюдового оттенка. Модель не смотрит в камеру, взор ее устремлен вниз, а губы слегка приоткрыты.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.