27-летняя американская красотка Эбигейл Рэтчфорд порадовала многомиллионную армию поклонников очередным горячим снимком
На своей странице в Instagram жаркая брюнетка поделилась фотографией, на которой позирует в подобии бюстгальтера без чашечек. Пикантные места на груди прикрывает только кружевная нашивка.
На девушке – безупречный макияж, а ее роскошные волосы вызовут зависть не у одной представительницы прекрасной половины человечества.
Образ Эби дополнила розой.
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«Скажи мне больше», – подписала снимок мисс Рэтчфорд.
Фото собрало уже более 90 тысяч лайков и сотни комментариев со словами восхищения.
Ранее мы рассказывали о том, что модель поразила общественность очень откровенной фотографией, на которой позирует абсолютно обнаженной. Ее тело прикрывает лишь новогодняя гирлянда с большими красными лампочками. Грудь красавица спрятала руками.
Не секрет, что Эбигейл является обладательницей роскошных форм, что сделало ее одной из самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в сети. Кроме того, умение подать себя и тонко чувствовать аудиторию помогло ей раскрутить свой личный профиль в социальных сетях. В свое время именно Instagram дал девушке возмоность вести нынешнюю роскошную жизнь, поскольку до этого она вынуждена была работать в трех местах, чтобы оплатить счета.
Соцсеть же способствовала ее продвижению как модели, а вкупе с роскошной фигурой и кукольным лицом помогла сколотить приличное состояние и обзавестисть миллионами поклонников по всему миру.
Напомним, знойная брюнетка Эбигейл Рэтчфорд сразила наповал новым фото.