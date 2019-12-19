27-летняя американская красотка Эбигейл Рэтчфорд порадовала многомиллионную армию поклонников очередным горячим снимком

На своей странице в Instagram жаркая брюнетка поделилась фотографией, на которой позирует в подобии бюстгальтера без чашечек. Пикантные места на груди прикрывает только кружевная нашивка.

На девушке – безупречный макияж, а ее роскошные волосы вызовут зависть не у одной представительницы прекрасной половины человечества.

Образ Эби дополнила розой.

«Скажи мне больше», – подписала снимок мисс Рэтчфорд.

Фото собрало уже более 90 тысяч лайков и сотни комментариев со словами восхищения.

Ранее мы рассказывали о том, что модель поразила общественность очень откровенной фотографией, на которой позирует абсолютно обнаженной. Ее тело прикрывает лишь новогодняя гирлянда с большими красными лампочками. Грудь красавица спрятала руками.

Не секрет, что Эбигейл является обладательницей роскошных форм, что сделало ее одной из самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в сети. Кроме того, умение подать себя и тонко чувствовать аудиторию помогло ей раскрутить свой личный профиль в социальных сетях. В свое время именно Instagram дал девушке возмоность вести нынешнюю роскошную жизнь, поскольку до этого она вынуждена была работать в трех местах, чтобы оплатить счета.

Соцсеть же способствовала ее продвижению как модели, а вкупе с роскошной фигурой и кукольным лицом помогла сколотить приличное состояние и обзавестисть миллионами поклонников по всему миру.

Напомним, знойная брюнетка Эбигейл Рэтчфорд сразила наповал новым фото.

Как сообщала Politeka, сочная Эбигейл Рэтчфорд показала все свои красоты в микро-купальнике: "падший ангел".