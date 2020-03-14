Модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новыми пикантными кадрами в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, модель позирует с маской на лице и черном белье, которое минимально прикрывает ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

"бомбезно", "идеальные…глаза", "боже, красотка", "боже, они же сейчас выпрыгнут", - пишут они.

До этого мы писали, чт модель Эбигейл Рэтчфорд предстала перед поклонниками сразу в нескольких откровенных образах - самым эффектным оказался тот, где она покрасовалась в белье

Так модель позировала в открытом спецодежде розового цвета, топе и лосинах, которые просвечивают, а также сапогах и черном белье с телесными вставками, пояске с подвязками и в весьма вызывающей позе при этом.

Отметим, что возможности прокомментировать эти снимки Эби у ее фанов не было, но ранее они писали, что модель такая красавица, что «аж дух захватывает» и что та постит «бомбезные кадры».

До этого мы писали, что модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым откровенным снимком в мини-белье.

На опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в крохотном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.