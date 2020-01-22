Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.
«Время для одного из моих тощих снимков», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Эбигейл Рэтчфорд позирует лежа на диване, приспустив штаны и показав, за что ее полюбили мужчины.
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Уточним, что на модели виден коротенький топ, который подчеркивает ее сочные формы. Однако ее поклонники не смогли высказаться о нарядах кумира – снимки Рэтчфорд выбросила в Сторис.
Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд выставила напоказ свои пышные формы без белья. Звезда Инстаграма опубликовала новые откровенные фотографии. На снимках Эбигейл предстала в белом топе, под которым не было нижнего белья. Об этом свидетельствуют выпирающие молочные железы: "От волнения не сдержаться".
Коротнкий топ дал хорошо рассмотреть фигуру знаменитости, в частности, тонкую талию, а также упругий пресс. Идеально гладкая кожа - еще одно из преимуществ модели.
Также на звезде надеты черные трусики, либо откровенные шорты. У Эби мокрые волосы, которые она зажала рукой на одном из снимков.
Макияж с акцентами на блестящие губы и глаза - дополнили свежий вид знаменитости, и, кроме того, под ее глазами нарисованы две черные черточки.
Описанный образ Рэтчфорд продемонстрировала держа в руках мяч для американского футбола. Видимо, такой вид игроков представляют себе модель и съемочная команда.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.
Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.
Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.