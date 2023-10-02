Фаворитка Святослава Вакарчука Христина Соловій звернулася до військових на передову, куди приїхала з концертом. Зірка опублікувала відео у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Захисники та захисниці України, 9 років ви стоїте стіною між вільним світом та злом настільки абсолютним, що, здається, воно може існувати лише у книгах.

Саме ви захищаєте та уможливлюєте нашу реальність.

Я і далі продовжуватиму допомагати вам, співати для вас, невтомно проводити благодійні концерти, збирати кошти на зброю та захист, адже щиро вірю, що вогняне слово, укріплене дією, здатне запалити серця перемоги.

Слава Україні!", – написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"дякую нашим ангелам охоронцям",

"Дай Бог, Україна переможе",

"Ангели охоронці захищайте наших воїнів".

Варто зазначити, Крістіна Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Голосу країни". Там зірка одразу пішла до команди Святослава Вакарчука, з яким працювала і після проекту.

Останні новини України:

Нагадаємо, фаворитка Вакарчука Соловій розповіла українцям про трагедію.

Також Politeka писала, що Христина Соловій дала польовий концерт для українських захисників.

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Вакарчука Соловій вирушила на фронт до українських захисників.



