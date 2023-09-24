Популярная украинская певица Христина Соловий, которой приписывают роман с украинским писателем Сергеем Жаданом, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Христина Соловий опубликовала необычные фото, сделанные на острове Хортица в Запорожье.

Похоже, на Хортицу Христина Соловий отправилась после посещения военных под Бахмутом. Отметим, что накануне артиста опубликовала видео в кустах конопли и рассказала, что она "где-то под Бахмутом".

На новых снимках из Хортицы Христина Соловий показала потрясающий вид на Днепр, а также, как побывала в музее казачества.

В подписи к публикации Христина Соловий поделилась совими впечатлениями:

"Даже обнаженные пороги не заглушат, рев Ревущего сквозь века. Днепр здесь словно ищет свой путь, потерянный, затопленный сотни лет назад. Омывает берега острова-сердца украинской демократии. Хортица – место единения, сюда съезжались люди со всех уголков страны. Все разные, но с единственной целью в сердце – свободным украинским государством. Здесь до сих пор сохранен дух единства и свобод, магии казаков-характерщиков. За время полномасштабной войны на территорию заповедника попало 27 ракет. Основные музейные объекты не пострадали, но рядом с ними образовались воронки от попаданий. Как и сотни лет назад, Хортица остается несокрушимой казацкой крепостью Юга".

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