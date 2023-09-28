Популярная украинская певица Христина Соловий, которой приписывают роман с украинским писателем Сергеем Жаданом, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Христина Соловий опубликовала необычные фото, сделанные во время полевого концерта для военных на Донеччине.

Судя по кадрам, Христина Соловий собрала на свое выступление огромное количество военных, они буквально окружили хрупкую певицу и подарили много внимания. Как видно, сначала Христина Соловий пела для украинских защитников, а потом с радостью с ними фотографировалась, обнималась, общалась.

В подписи к публикации Христина Соловий поделилась своими эмоциями после визита к военным:

"Я вернулась на святую Донеччину, чтобы увидеть людей, которые воюют за нашу жизнь и будущее. Вернулась снова отдать им свои песни, всю свою нежность и любовь. Каждая встреча с ангелами Донбасса укрепляет и меняет меня. Я буду возвращаться к ним, пока не научусь сама и не научу вас, что нет ничего важнее этой войны и этих людей. Людей, которые смотрят смерти в глаза каждый день. Людей, знающих цену свободы. Эта свобода течет в их жилах".

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